C'è anche la Juventus su Zirkzee: il ds Giuntoli ha incontrato la dirigenza del Bologna

VOCI DI MERCATO

Il ds bianconero ha chiesto informazioni sull'attaccante olandese che non verrà riscattato dal Bayern Monaco

Anche la Juventus si è iscritta alla corsa per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Bologna non verrà riscattato dal Bayern Monaco che vanta una opzione sul suo cartellino, ma la clausola rescissoria da 40 milioni di euro prevista dal contratto del giocatore è valida anche per l'Italia. Il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ha incontrato i dirigenti del Bologna e tanti sono stati i temi trattati, in primis il futuro di Calafiori. Si è parlato però anche di Zirkzee per il quale la concorrenza, a partire dal Milan fino a diversi club di Premier League, è però tanta.

Sbocciato in questa stagione con prestazioni di altissimo livello, Zirkzee è uno degli attaccanti più ambiti sul mercato e i bianconeri, soprattutto in caso di partenza di Vlahovic, hanno chiesto informazioni per capire la situazione attuale tra la varie trattative. L'ipotesi di un arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus sarebbe un ulteriore fattore da considerare, pur essendo al momento solo una suggestione.

Più caldo il discorso per Riccardo Calafiori, profilo che la dirigenza bianconera ha messo in cima alla lista per rinforzare il reparto difensivo. Zirkzee, Calafiori e Motta.... l'asse Torino-Bologna è molto affollato.