Serie A: Roma-Bologna 2-1, i giallorossi rimangono in scia al 4° posto del Milan

18/02/2019 di ANDREA GHISLANDI

Missione compiuta, ma che sofferenza. Una Roma lenta e senza sbocchi in attacco viene dominata per tutto il primo tempo da un ottimo Bologna, che va a un soffio dal ripetere l'impresa di San Siro di due settimane fa. A differenza della gara con i nerazzurri, gli emiliani sbagliano troppi gol, un po' per imprecisione ma soprattutto per la grande serata di Olsen, protagonista assoluto nel successo giallorosso che consente di rimanere attaccati al Milan e al preziosissimo quarto posto. Senza i grandi interventi del portiere svedese nei primi 45', probabilmente staremmo qui a parlare della debacle dei ragazzi di Di Francesco. Il tecnico ha il merito di azzeccare il cambio nell'intervallo, inserendo El Shaarawy per lo spaesato Cristante. Con Zaniolo spostato da destra a trequartista, la difesa del Bologna va più in affanno e da un rapido scambio tra il Faraone e Dzeko scaturisce il rigore che cambia il match. Kolarov si conferma cecchino infallibile, ma la serata di straordinari di Olsen non è finita e solo un suo pregevole volo nega il pari a Poli. I capitolini sono bravissimi sulle palle da fermo e dagli sviluppi di un corner nasce il 2-0 di Fazio. Partita finita? Per nulla, perché i ragazzi di Mihajlovic non mollano di un centimetro e dopo l'ennesima parata del portiere svedese Sansone trova il primo gol con la nuova maglia e riaccende le speranze. C'è però troppo poco tempo, il risultato non cambia più e Miha incassa così il primo ko della sua gestione a due giorni dal suo 50° compleanno. Il regalo i suoi, però, glielo hanno fatto con la prestazione e se la gara fosse finita in parità non c'era davvero nulla da dire. Putroppo gli applausi non portano punti, ma la strada intrapresa è quella giusta.

LE STATISTICHE

• La Roma ha collezionato 17 punti nelle ultime sette giornate di campionato (5V, 2N), primatista in questo parziale in Serie A al pari della Juventus.

• La Roma ha segnato 15 gol con i difensori in questo campionato, nessuna squadra ha realizzato più reti con il reparto difensivo.

• 20 tiri subiti oggi dalla Roma, non ne subiva così tanti in un match casalingo di campionato dai 23 contro l’Atalanta ad agosto.

• Aleksandar Kolarov è il difensore ad aver segnato più gol nei top-5 campionati europei 2018/19 (7 reti).

• Kolarov ha segnato 7 gol in questa Serie A, uno in più che nei precedenti tre campionati tra Roma e City (6 reti complessive).

• Kolarov ha trasformato 4 dei 5 rigori calciati in Serie A, 3 su 3 con la maglia della Roma.

• La Roma ha subito gol in 19 partite di questo campionato: dopo 24 giornate nella scorsa Serie A aveva subito gol in 14 gare.

• Nicola Sansone non segnava in Serie A dall'aprile 2016 contro il Torino: esattamente il 50% dei suoi gol in Serie A (13 su 26) sono arrivati in trasferta.

• 20 tiri per il Bologna in questo match: solo contro l'Empoli (22) ne ha fatti di più in un match esterno di questo campionato.

• Quattro gol per Fazio in questo campionato, tanti quanti realizzati nelle due precedenti stagioni di Serie A (due nel 2017/18 e due nel 2016/17).

• Quello di Edin Dzeko al 3’ è stato il 150° tiro nello specchio per la Roma in questa Serie A: quella giallorossa è la formazione che ha effettuato più tiri in porta finora (153).

• Soriano ha effettuato 7 tiri in questo match, un suo record personale in una partita di Serie A.