Serie A: il Bologna passa di rigore, Chievo battuto 3-0

08/04/2019

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-CHIEVO

• Terzo successo interno di fila per il Bologna in Serie A: non accadeva da settembre 2016.

• Era da gennaio 2018 (v Benevento) che il Bologna non vinceva un match di Serie A con tre gol di scarto.

• Erick Pulgar è il primo giocatore del Bologna a segnare una doppietta su rigore in Serie A da Giuseppe Signori, nel febbraio 2003 (v Atalanta).

• Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare di Serie A contro il Chievo (3V, 3N), anche se questa è solo la seconda volta in questo parziale in cui non ha subito gol.

• Il Chievo è l’unica squadra a non aver trovato il successo nell’anno solare 2019 nei cinque maggiori campionati europei in corso (3N, 9P).

• Il Chievo non ha trovato la via del gol in sette delle ultime nove gare di Serie A (due sole reti nel parziale).

• Erick Pulgar è il primo giocatore cileno a segnare cinque o più gol in una stagione di Serie A da Mauricio Pinilla, cinque nel 2015/16.

• Tutti e cinque i gol di Erick Pulgar in questa Serie A sono arrivati su calcio di rigore, su cinque tentativi dal dischetto.

• 11 tiri nello specchio per il Bologna, record per i rossoblù in un singolo match di questa Serie A.

• Con 25 anni e 186 giorni, questo è l'XI iniziale più giovane schierato dal Chievo in un match di Serie A.