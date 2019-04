Serie A, Bologna-Empoli 3-1: rimonta rossoblù, Mihajlovic vede la salvezza

27/04/2019

LA PARTITA

Bologna in apnea per un tempo, con l'Empoli che riapre la corsa alla salvezza. Poi nella ripresa si ribalta tutto: risultato e senso della partita, con gli emiliani che vincono, si confermano la squadra più in forma delle ultime settimana e si ritrovano a +8 dalla zona retrocessione. Punito forse oltre i propri demeriti un Empoli che si ritrova da -1 a -4 dall'Udinese quartultima. E ora è autorizzato a tremare. La posta in palio in campo dunque è alta, e la tensione altrettanto: lo dimostra quello che combina l'Empoli dopo appena tre minuti quando di fatto un tentativo di alleggerimento si tramuta in un assist per Orsolini, che con un gran destro dal limite sfiora il palo. Continua a giocare meglio il Bologna, con Pulgar che ci prova dalla distanza e soprattutto Sansone che trova il corridoio giusto per Palacio al 15': 'El Trenza' però alza troppo il diagonale, che sorvola la traversa. Sembra insomma prefigurarsi un pomeriggio in controllo per i felsinei, ma chi si porta in vantaggio è l'Empoli: al 17' Krunic strappa con le cattive (ma in maniera regolare) un pallone a Orsolini, quindi lo serve sulla sinistra per Pajac che vede Skorupski piazzato in maniera non ottimale e lo fulmina con una conclusione da posizione impossibile. Colpito a freddo, il Bologna prova a reagire e lo fa in maniera furiosa ma disordinata: al 25' Dijks trova un cross troppo lungo per Orsolini e gli altri, al 27' arriva uno spettacolare destro a giro di Sansone che Dragowski toglie dal sette, al 30' Palacio appoggia per Dzemaili che viene murato dalla difesa ospite (con proteste per possibile tocco di mano di Nikolaou). Il Bologna insiste e Mbaye con una conclusione in scivolata colpisce l'esterno della rete, ma poi rischia addirittura il raddoppio al 38', quando Krunic ci prova da lontano, Skorupski è imperfetto nella respinta e sul pallone piomba Caputo: sul suo servizio è però troppo morbido Farias.



I rossoblù orchestrano altre tre occasioni in pochi secondi al 43' (su calcio di punizione ci provano Lyanco di testa, poi Dzemaili e Pulgar da fuori area), ma è nella ripresa che riacciuffano la partita. Avviene al 52', quando Sansone lascia partire dalla destra un cross profondo sul secondo palo e Soriano di testa trova il pesantissimo gol del pareggio. Il Dall'Ara riprende a cantare e il Bologna a giocare a cuore più leggero. Tanto da cercare subito il vantaggio, come al 58', quando su punizione a due Pulgar apre per Orsolini, che con un bolide di sinistro sfiora la traversa. Al 61' arriverebbe poi un gol di Palacio, abile a raccogliere un pallone da posizione defilata e infilarlo sotto le gambe di Dragowski, ma Valeri annulla per fuorigioco (confermato dal silent check del Var). Al 66' Dzemaili pesca nell'area piccola Orsolini, che sceglie il piede sbagliato e manda sul fondo da ottima posizione. L'ex Ascoli e Atalanta rischia tantissimo al 71', quando azzarda una ruleta nella sua metà campo, perde palla e sul prosieguo dell'azione per poco Caputo non incorna in rete (bravo stavolta Skorupski). Lo stesso Orsolini si fa però perdonare all'82', quando raccoglie palla sulla destra, punta la porta e con il mancino a giro infila il pallone nel sette. La festa del Bologna è completa, o quasi: a tempo scaduto, in pieno contropiede, Dzemaili serve il neoentrato Krejci, che penetra in area e appoggia per Sansone che deve solo ribadire in rete. E a Bologna ormai si inizia a sentire distintamente profumo di salvezza.