Mihajlovic, selfie con la moglie Arianna

Un'immagine molto familiare, 'intima' e rassicurante. Sinisa Mihajlovic appare insieme alla moglie Arianna in uno scatto pubblicato su Instagram dalla donna e accompagnato dalla frase "Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono". Il "buongiorno" odierno all'insegna del sorriso è stato condiviso sui social anche dalle figlie Virginia e Viktorija, che hanno raccolto centinaia di commenti di incoraggiamento. Mihajlovic in panchina per Bologna-Spal

Il tecnico del Bologna ha sorpreso tutti tornando in panchina a guidare il suo Bologna domenica scorsa a Verona e anche questa sera dovrebbe esserci nella sfida contro la Spal. L'allenatore serbo è stato dimesso dal Sant'Orsola dove sta curando la leucemia annunciata il 13 luglio scorso e ieri ha rimesso piede a Casteldebole per dirigere l'allenamento di rifinitura in vista appunto dell'esordio casalingo di questa sera alle 20:45 al Dall'Ara.