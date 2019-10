Mihajlovic guida il Bologna verso la Juve: sarà allo Stadium, ma in caso di maltempo niente panchina

Sinisa Mihajlovic è tornato a Casteldebole, pronto a prendere per mano il suo Bologna e condurlo alla sfida di sabato sera contro la Juve. Il tecnico serbo, conclusa una nuova sessione di cure, ha dapprima passato una settimana in compagnia della famiglia a Roma, dopo di che ha ripreso il suo posto al centro tecnico rossoblù, accolto ovviamente con grande calore e affetto dai suoi ragazzi.



Dapprima Sinisa ha pranzato con lo staff tecnico, successivamente ha guidato in prima persona l'allenamento. Venerdì sarà con la squadra a Torino, seppur viaggiando su un'auto privata e non con il pullman della società. L'obiettivo è quello di prendere posto in panchina sabato sera allo Stadium. Tuttavia la sua presenza in campo è legata alle condizioni meteo: a Torino è prevista pioggia e condizioni meteorologiche avverse potrebbero consigliare di conseguenza cautela, Ma la volontà è chiara: Mihajlovic vuole esserci.