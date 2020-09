Mihajlovic e la doppia battaglia vinta: "Covid? Dopo la leucemia non hai più paura"

"Quando passi la leucemia è difficile aver paura dopo. Come quando passi una guerra. Sono sempre stato sereno. Sicuramente se lo avessi preso a marzo, quando ero immunodepresso sarebbe stato più difficile". Sinisa Mihajlovic racconta la sua seconda vittoria, quella contro il Coronavirus, dopo aver sconfitto la leucemia. "A 51 anni ho dovuto imparare a rifarmi il letto perché nessuno poteva entrare in camera poi alla fine ho imparato", ha raccontato l'allenatore del Bologna in un'intervista al Tg1.