Lo staff del Bologna: "Il guerriero Mihajlovic è a Roma"

DA BOLOGNA

I guerrieri non mollano mai e Sinisa Mihajlovic lo sa bene. Il tecnico del Bologna sta passando questi giorni complicati per il Paese a Roma con la sua famiglia, ma un membro del suo staff ha svelato: "Abbiamo quasi dovuto insister per mandarlo via - le parole del prepatore atletico Massimiliano Marchesi a E' tv - Lui sarebbe rimasto qui per l'attaccamento che ha col club".

Il tecnico dei rossoblù deve prestare particolare attenzione perché reduce dal trapianto del midollo osseo di soli 136 giorni fa: "E' tranquillo a Roma, l'importante che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche", Intanto il Bologna dovrebbe tornare ad allenarsi il 19 marzo per riprendere la preparazione, ma tutto potrebbe slittare così come il ritorno di Miha in città.