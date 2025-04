Bologna, Italiano: "Speriamo che l'Inter sia un po' stanca. Noi in Champions? Sarebbe un capolavoro"

Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare l'Inter in una sfida potenzialmente cruciale sia per la lotta scudetto, sia per quella a un posto nella prossima Champions League: "Bisogna avere grandissima applicazione nei 90', loro possono sempre smascherare le mancanze degli avversari - le parole del tecnico del Bologna nella conferenza della vigilia -. Sanno giocare bassi e ripartire, sono una squadra completa in tutto e per tutto, con talenti in tutti i reparti e grandissime doti dalla panchina. Speriamo che si sveglino un po' stanchi da tutte queste partite che stanno affrontando, ma sappiamo a cosa andiamo in contro... Servirà farsi trovare pronti con le antenne dritte dal primo all'ultimo minuto, non dobbiamo mai staccare la spina. L'assenza di Thuram? Per me non cambia niente, è sempre una squadra di altissimo livello, giocano tantissimo e a memoria, si conoscono da tanti anni. Si trovano in campo con gli occhi chiusi, hanno giocate codificate in maniera veloce, rapida, con scelte corrette, sono intensi, noi dovremo controbattere. In casa abbiamo sempre fatto prestazioni di grande livello, servirà dare il massimo dopo una sconfitta pesante per la nostra classifica (quella con l'Atalanta, ndr). Chi non soffre per una sconfitta ne merita un'altra e noi abbiamo sofferto tanto, cercheremo di mettere in difficoltà il nostro avversario".