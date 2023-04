Bologna, Thiago Motta sicuro: "Non c'era alcun rigore per il Milan"

BOLOGNA

Il tecnico rossoblù contro le proteste rossonere: "Non sono episodi da fischiare. L'arbitro ha fatto una buona partita"

© Getty Images Dopo il pareggio contro il Milan, Thiago Motta non ha usato giri di parole per chiarire il suo punto di vista sugli episodi contestati dai rossoneri. "Non c’erano i due rigori per il Milan, è chiaro", ha spiegato a DAZN il tecnico del Bologna. "Sul fallo di mano di Lucumì la palla tocca prima il corpo. Il braccio fa parte dell’equilibrio del giocatore ed era perfettamente dove doveva essere. Dobbiamo chiedere ai magazzinieri di mettere le tasche nei pantaloncini dei giocatori? - ha aggiunto -. Se un contatto come quello di Rebic è rigore allora dobbiamo cambiare qualcosa, così non si rispetta lo spirito del gioco. L'arbitro ha fatto una buona partita".

Vedi anche Milan Milan, Pioli dopo il pari a Bologna: "Inizio inaccettabile, ma ci mancano due rigori"

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, poi nel secondo abbiamo fatto meglio, riuscendo a competere con una squadra forte come il Milan - ha continuato Thaigo Motta analizzando la gara del Dall'Ara -. Avere questo ambiente è motivo d’orgoglio. Ringrazio i tifosi per la spinta e il sostegno. Abbiamo giocato con la squadra campione d’Italia e siamo rimasti umili, con il nostro pubblico che ci ha aiutato tantissimo". "Il Milan è una squadra che parte da un 4-2-3-1 ma poi si trasforma moltissimo in attacco - ha aggiunto il tecnico rossoblù -. In certe situazione se non si scala da dietro diventa difficile andare a marcare".

"Con i giocatori oggi in campo avremmo potuto fare meglio negli ultimi metri - ha proseguito Thiago Motta -. La creatività che abbiamo ci è mancata un po’ per fare la differenza. "Questo è un lavoro collettivo, oggi abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte. Ora concentrati sul presente, alla prossima partita", ha concluso.