Bologna, Thiago Motta: "Di episodi non parlo, se non ne parla Sartori va tutto bene"

© Getty Images

"Degli episodi e dell'arbitro non parlo. Ne parla il direttore Sartori e se non ne parla vuol dire che va tutto bene". Thiago Motta non commenta l'espulsione dopo il primo rigore concesso al Milan e sbagliato da Giroud e lancia una frecciatina alla società. Il tecnico del Bologna si concentra sulla bella prestazione della sua squadra. "Il mio stato d'animo è fantastico, amo i miei ragazzi quando giocano in questo modo e sono orgoglioso di allenarli. I ragazzi sono entrati in campo dal primo minuto per vincere la partita. Un collettivo che si aiuta nella fase offensiva e difensiva. Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi". Sul suo futuro: "Non ci sono novità".