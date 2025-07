"Niente di che... solo Jennifer Lopez con la nostra maglia": la Carrarese manda in tilt i social

Una maglia personalizzata della Carrarese con il numero 10 per J Lo. La cantante e attrice Jennifer Lopez nei giorni scorsi ospite del Lucca Summer Festival (unica data italiana il 21 luglio scorso), ha ricevuto in dono la maglia della Carrarese calcio 1908. La foto con la grande artista che tiene in mano la maglia è diventata subito virale. “Niente di che… solo Jennifer Lopez con la nostra maglia”, si legge nel post pubblicato dalla squadra della città del marmo, che ha totalizzato in poco tempo numerosi like e commenti.