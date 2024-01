Serie A, Milan-Bologna 2-2: Pioli frena la rincorsa

MILAN-BOLOGNA 2-2

Una doppietta di Loftus-Cheek ribalta il gol iniziale di Zirkzee nonostante due rigori sbagliati da Giroud e Theo, Orsolini (dal dischetto) firma il pari al 92'

Il Milan non va oltre il 2-2 contro il Bologna nel quarto anticipo della 22esima giornata di Serie A e frena la sua rincorsa a Juventus e Inter. I rossoneri vanno sotto al 29' puniti da Zirkzee, sbagliano un rigore con Giroud (parato da Skorupski), ma trovano il pari al 45' grazie a un'incursione di Loftus-Cheek. Nella ripresa la squadra di Pioli si conquista un secondo penalty, fallisce anche questo con Theo Hernandez (palo), ma all'83' trova il gol che ribalta l'incontro, ancora con il centrocampista inglese. In pieno recupero è di nuovo decisivo un tiro dal dischetto: Maignan intuisce, ma Orsolini non sbaglia e stoppa i rossoneri dopo quattro vittorie di fila.

LA PARTITA

Il match parte su buoni ritmi e con molti ribaltamenti di fronte, ma la prima vera occasione arriva solo al 19': Leao si libera bene sulla sinistra e calcia, ma trova la risposta di un reattivo Skorupski a negargli il gol. Il Bologna prova a sfruttare soprattutto i contropiedi in campo aperto e proprio da uno di questi trova il gol del vantaggio al 29': la retroguardia rossonera si fa trovare colpevolmente scoperta e dopo un quadruplo tentativo di conclusione è alla fine Zirkzee a trovare il varco giusto per infilarla sotto le gambe di Maignan. Al 33' Kjaer di testa va a un passo dall'1-1 e pochi minuti dopo è ancora lui a procurarsi il rigore che potrebbe rimettere in sesto la partita: Massa fischia il penalty per una gamba alta di Ferguson che tocca la fronte del danese, sul dischetto si presenta Giroud che però si fa ipnotizzare da Skorupski. La partita si incendia anche a causa della doppia espulsione di Thiago Motta e di un suo collaboratore per proteste, l'arbitro sventola ben 6 gialli nei primi 45', ma proprio allo scadere del primo tempo arriva il gol di Loftus-Cheek che vale l'1-1. L'invito è di Calabria, la zampata decisiva è ancora una volta dell'inglese.

A inizio secondo tempo Zirkzee ha l'enorme occasione di siglare la doppietta personale in seguito a un clamoroso intervento a vuoto di Kjaer, ma dopo un controllo perfetto spara incredibilmente alto da due passi. Il Milan appare un po' in bambola, l'olandese spaventa Maignan altre due volte, ma senza riuscire a trafiggerlo. Attorno al 65' sono i ragazzi di Pioli a sfiorare il ribaltone: Reijnders raccoglie sugli sviluppi di corner, se la aggiusta al limite ma colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Passano pochi minuti ed è Leao a disperarsi: Jovic (subentrato a Giroud) non arriva sul cross dalla destra, il portoghese si ritrova la palla addosso, la calcia quasi col ginocchio e la vede sfiorare il palo alla sinistra di Skorupski. L'esterno rossonero sale in cattedra a un quarto d'ora dalla fine, quando si fa tutto il campo in cavalcata solitaria e viene abbattuto da Beukema appena dentro l'area. Altro rigore, questa volta tocca a Theo Hernandez, che però centra in pieno il palo e il risultato non si sblocca. Lo fa però all'83', quando un'intuizione di Leao libera al cross Florenzi, palla perfetta per la testa di Loftus-Cheek che trascina dentro anche Skorupski e ribalta l'incontro. Sembra fatta, ma in pieno recupero arriva la beffa proprio da quel dischetto che già due volte aveva tradito. Ingenuo il neo entrato Terracciano, che trattiene vistosamente Kristiansen e spinge il Var a richiamare Massa all'on field review. Inevitabile il rigore, freddo Orsolini a segnarlo nonostante l'intuizione di Maignan.

LE PAGELLE

Leao 6,5 - Continua a litigare con il gol, ma mette in campo una prestazione di livello. Suo lo strappo che porta al rigore poi fallito da Theo, sua la grande intuizione per il cross di Florenzi che porta al gol Loftus-Cheek. In crescita.

Loftus-Cheek 7,5 - È l'uomo del momento. Quattro gol nelle ultime quattro partite e un'altra gara di grande sostanza. Per una decina di minuti assapora l'idea di andare a casa come eroe della serata, prima della beffa finale.

Giroud 5 - Il lavoro al servizio dei compagni non manca mai, ma vede poco la porta e calcia male il suo rigore, facendo fare bella figura a Skorupski.

Theo Hernandez 5 - Qualche leggerezza di troppo in fase difensiva (vedi anche il gol di Zirkzee), la solita buona spinta davanti, ma anche lui tradisce dagli undici metri.

Zirkzee 7 - È il catalizzatore di tutti i palloni che gravitano dalla trequarti in avanti. Salta l'uomo e strappa con facilità, segna il gol dello 0-1, si divora quello dell'1-2, ma nel complesso disputa l'ennesima partita di personalità.

Calafiori 6,5 - Prestazione di grande spessore in entrambe le fasi: accorcia e chiude con puntualità dietro, spinge e si propone davanti quando la squadra sale. È in un grande momento.

Orsolini 7 - Gli basta un quarto d'ora in campo per risultare decisivo: dal suo destro nasce il cross su cui Terracciano va in tilt e trattiene Kristiansen, è lui a presentarsi sul dischetto e regalare ai suoi un punto nel complesso meritato.

Moro 5,5 - L'unico del Bologna leggermente sotto la sufficienza perché entra in campo con un po' di leggerezza ed è lui a non seguire l'inserimento di Loftus-Cheek in occasione del gol del 2-1.

IL TABELLINO

Milan-Bologna 2-2

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (14' st Florenzi 6,5), Kjaer 6, Gabbia 6, Hernandez 5; Adli 5,5 (14' st Musah 6), Reijnders 5,5; Pulisic 6 (42' st Terracciano 5), Loftus-Cheek 7,5, Leao 6,5 (42' st Okafor sv); Giroud 5 (15' st Jovic 5,5).

Allenatore: Pioli 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6 (37' st Lucumi sv), Beukema 6, Calafiori 6,5, Kristiansen 6,5; Freuler 6,5, Aebischer 6 (22' st Moro 5,5); Fabbian 6 (37' st Orsolini 7), Ferguson 6, Urbanski 6 (22' st Saelemaekers 6); Zirkzee 7.

Allenatore: Motta 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 29' Zirkzee (B), 45' e 38' st Loftus-Cheek (M), 45'+2 st rig. Orsolini (B)

Ammoniti: Calafiori (B), Leao (M), Calabria (M), Ferguson (B), Adli (M), Loftus-Cheek (M), Urbanski (B), Terracciano (M)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Per la prima volta nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05) il Milan ha fallito entrambi i rigori calciati in una partita del massimo torneo – l’ultima squadra a sbagliare due volte dal dischetto nello stesso match nella competizione prima dei rossoneri era stata il Carpi (vs Lazio nel maggio 2016).

- Da inizio 2024 nessun centrocampista ha segnato più gol di Ruben Loftus-Cheek (quattro, come Szymon Zurkowski) tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei - l'inglese è anche l'unico tra i pari ruolo ad aver trovato la rete in almeno tre differenti match nel periodo.

- Ruben Loftus-Cheek ha segnato almeno due gol in un singolo match nei cinque principali campionati europei considerando tutte le competizioni per la seconda volta in carriera: l’altro precedente risale al 2018 (tripletta con il Chelsea in Champions League).

- Joshua Zirkzee (maggio 2001) è assieme a Matìas Soulé (aprile 2003) uno dei due giocatori nati dal 2001 in avanti che è riuscito a prendere parte ad almeno 10 gol in questo campionato di Serie A (otto reti e due assist per l'olandese).

- Da inizio ottobre 2023 nessun giocatore ha segnato più gol in trasferta in Serie A di Joshua Zirkzee (sei, come Lautaro Martínez e Albert Gudmundsson).

- Il Milan ha pareggiato in casa per la prima volta in questo campionato: i rossoneri non impattavano un match interno in Serie A dal maggio 2023 (1-1 vs Cremonese).

- Nessun giocatore di Serie A ha sbagliato più rigori di Olivier Giroud in questa stagione considerando tutte le competizioni (due, come Dusan Vlahovic e Milan Djuric).

- Riccardo Orsolini ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Milan all'11a presenza contro i rossoneri nella competizione - prima di oggi, il Diavolo era la squadra contro cui l'attaccante del Bologna aveva disputato più minuti senza prendere parte ad alcuna rete nel torneo (467).

- Lukasz Skorupski è il portiere che ha parato più rigori negli ultimi tre campionati di Serie A (quattro ).

- Il Milan ha subito più di una rete in un match casalingo in Serie A per la prima volta dal gennaio 2023 (cinque vs Sassuolo).

- Rafael Leão è tornato a effettuare una conclusione nello specchio della porta in Serie A per la prima volta da Napoli-Milan del 29 ottobre 2023.

- Il Bologna ha evitato la sconfitta in entrambe le trasferte stagionali contro Milan e Inter in Serie A per la prima volta dal 2011/12, quando sulla panchina del club sedeva Stefano Pioli.