Bologna, Thiago Motta batte anche Gasperini: "Settimana fantastica"

BOLOGNA

Il tecnico rossoblù dopo la vittoria sull'Atalanta che ha fatto impazzire il Dall'Ara: "Domani giorno libero"

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la vittoria sull'Atalanta, la terza in una settimana dopo quelle su Roma e Inter, Thiago Motta passerà il Natale in zona Champions League ma il tecnico del Bologna per ora non vuole sentire parlare di Europa: "Il presente dice che abbiamo fatto tre grandi partite, adesso dobbiamo riposare e recuperare. Pensiamo solo all'Udinese, non siamo neanche a metà campionato ed è inutile fare delle ipotesi adesso. Testa al Natale e all'Udinese, il resto conta poco". Mourinho, l'Inter e il maestro Gasperini in una settimana, prova di maturità superata? "È un buon momento per il Bologna, ma da domani sarà il passato. Ci riposeremo con le nostre famiglie, penseremo ad altro, ma poi ci prepareremo al massimo per la gara a Udine, sempre difficile per noi".

Poi sulla partita: "Abbiamo trovato una grande squadra del nostro campionato, l'Atalanta è una squadra forte, gioca da 7-8 anni in Europa e compete con Inter, Juventus e Napoli. Ha fisicità e tecnica, è una squadra completa. La nostra è stata una settimana fantastica con le vittoria contro Roma, Inter e Atalanta. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo con uno spirito fantastico. Vincere oggi era molto molto difficile, hanno fatto tutti bene. Abbiamo concesso qualche ripartenza a Lookman, ma fino all'ultimo ci abbiamo creduto e abbiamo lottato. Abbiamo vinto meritatamente per lo spirito. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati fantastici".

GASPERINI: "NON È FACILE GIOCARE CONTRO QUESTO BOLOGNA"

"Questo è il calcio, succede. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo subito gol come già successo, in queste situazioni dovremmo vincere noi. Cercheremo di lavorarci. Abbiamo fatto un'ottima gara, dobbiamo guardare il lato positivo". Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Bologna. "Abbiamo fatto una prestazione di livello. Motta? Lavora molto sul possesso palla, alza molto i difensori centrali cercando di creare superiorità. Non è facile giocare contro questo Bologna", ha aggiunto.

