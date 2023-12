Serie A, Bologna-Atalanta 1-0: Motta a -2 dal Milan, decide Ferguson

BOLOGNA-ATALANTA 1-0

Al Dall'Ara, i rossoblù sorridono grazie al colpo di testa su calcio d'angolo dello scozzese all'86'. Gasperini a -5 dalla Champions

Nella diciassettesima giornata di Serie A, il Bologna si aggiudica 1-0 lo scontro diretto con l'Atalanta ed è quarto al -2 dal terzo posto del Milan. Al Dall'Ara, dopo tante occasioni, decide il colpo di testa segnato all'86' da Ferguson su calcio d'angolo battuto da Orsolini, entrato nel corso della ripresa. La formazione di Gasperini recrimina per le occasioni avute da De Ketelaere, Lookman e Muriel e si allontana dalla zona Champions.

LA PARTITA

Nel primo tempo ci sono più attendismo e fase di studio, con la prima occasione che arriva soltanto a metà primo tempo: Saelemaekers sfrutta l'assist di un ispirato Zirkzee ma manda sopra la traversa. Djimsiti, invece, deve murare la conclusione di Ferguson, poi Lookman e Koopmeiners peccano di precisione graziando Skorupski. Tegola per Motta all'intervallo, che perde Ndoye sostituito da Urbanski.

Più intensa la ripresa: De Ketelaere, prima di uscire e lasciare spazio a Muriel, ci prova dalla distanza ma la conclusione è centrale e Skorupski è attento e respinge, mentre Lookman ci prova con un diagonale destro sfiorando il palo. Non che il Bologna non abbia occasioni, anzi: Zirkzee rifinisce per Fabbian che spara malamente calciando alto sopra la traversa. Altri cambi portano al rientro in campo di Scamacca e Orsolini, che si rivelerà decisivo su calcio da fermo: all'86', infatti, il suo angolo raggiunge la testa di Ferguson, che segna l'1-0 facendo impazzire il Dall'Ara. La Dea prova il forcing finale, ma è inutile: questo successo allontana Gasperini dal quarto posto, che ora dista cinque lunghezze. Motta e Bologna, invece, continuano a sognare: ora il Milan, terzo in classifica, è distante solo due punti. Rispedita, inoltre, la Fiorentina al quinto posto.

LE PAGELLE

Orsolini 6,5 - Torna ed è subito decisivo: dal suo piede parte il colpo di testa di Ferguson.

Ferguson 7 - Una giornata perfetta: rete decisiva per far sognare Bologna. Il tutto con la fascia di capitano al braccio.

Zirkzee 6,5 - Nel corso di tutto il match mette i compagni in condizione di segnare.

Scalvini 5 - Si perde completamente Ferguson in occasione dell'episodio decisivo.

De Ketelaere 5,5 - Non sfrutta al meglio la chance da titolare dopo l'ottima prova con la Salernitana.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ATALANTA 1-0

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Posch 6, Beukema 6,5, Lucumì 6,5, Calafiori 6; Ferguson 7, Freuler 6,5, Moro 5,5 (1' st Fabbian 5,5); Ndoye 6 (45' Urbanski 6), Zirkzee 6,5 (44' st Aebischer sv), Saelemaekers 5,5 (30' st Orsolini 6,5). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Kristiansen, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, El Azzouzi, Van Hooijdonk. All.: Motta 7.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 5, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (27' st Pasalic 6); Hateboer 5,5, De Roon 5,5, Ederson 6, Ruggeri 6 (22' st Zappacosta 5,5); Koopmeiners 5,5 (40' st Miranchuk sv); De Ketelaere 5,5 (22' st Muriel 5,5), Lookman 6,5 (27' st Scamacca 5,5). A disp.: Musso, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Bonfanti, Adopo. All.: Gasperini 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatore: 41' st Ferguson

Ammoniti: Posch (B), De Roon (A), Freuler (B), Zappacosta (A), Hateboer (A), Scamacca (A)

LE STATISTICHE DI BOLOGNA-ATALANTA

Per la prima volta nell'era dei tre a vittoria (dal 1994/95), il Bologna ha superato i 30 punti (31) nelle prime 17 partite giocate di un campionato di Serie A.

Il Bologna ha perso al massimo due delle prime 17 partite di campionato per la prima volta dal 1963/64 in Serie A (una sconfitta in quel caso).

Con 11 reti Lewis Ferguson è ora il miglior marcatore scozzese in Serie A.

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di Serie A, tante volte quante nelle otto precedenti.

Lewis Ferguson ha realizzato otto gol nel 2023 in Serie A, tra i centrocampisti hanno fatto meglio solamente Candreva e Koopmeiners nel periodo.

Lewis Ferguson ha realizzato quattro gol e fornito due assist in questo campionato, una partecipazione in meno di quanto fatto nel 2022/23 (sette reti).

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata per quattro partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal 2000 (otto in quel caso).

Il Bologna ha vinto sei partite casalinghe di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (sette in quel caso).

L’Atalanta non ha segnato nelle ultime due trasferte di Serie A, dopo che aveva trovato il gol nelle precedenti otto.

Il Bologna ha effettuato due tiri totali nel primo tempo, in questo campionato ha fatto peggio solamente contro il Napoli (zero).