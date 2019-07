Bologna, Sabatini: "Sono morto due volte, ho negoziato con Dio"

18/07/2019

Sabatini, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, torna ai giorni del coma: "Ho fatto un patto con il diavolo, forse lo sono io stesso. I medici mi hanno detto che sono morto due volte in quei 40 giorni: ho anche negoziato con Dio, mi sentivo pronto per il Paradiso ma non mi ha dato le chiavi".



Infine, un commento sul suo più grande amore calcistico (oltre a quello rossoblù): "Senza Totti e De Rossi, è come avessero tolto il centro storico a Roma. Una Roma senza di loro è comunque possibile perché i giocatori passano ma senza presidente è imperdonabile".