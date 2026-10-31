Bologna, Piccoli esclusivo: "Doppia cifra? Non mi pongo limiti. E sulla rivalità con Dovbyk..."

Di questi tempi, lo scorso anno hai indossato per la prima volta la maglia della Nazionale con Gattuso in panchina. Cosa hai provato una volta letto il messaggio? Com'è andata?

"Mi ha chiamato il mister. Lì per lì è stata un'emozione bella, perché la maglia della Nazionale è importante, è un orgoglio. Non tutti possono indossarla, quindi è un motivo di orgoglio. È stato bello, anche con l'esordio che ho fatto con Cambiaghi, che è mio compagno di squadra. È stato un momento molto speciale".