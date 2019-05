Bologna, Mihajlovic: "Questa salvezza è un mezzo miracolo"

20/05/2019

Sinisa Mihajlovic si gode la salvezza del suo Bologna prima di pensare al futuro personale. "In pochi credevano nella nostra salvezza, ma la squadra aveva le qualità per farcela. Il campionato che abbiamo fatto da quando sono arrivato è quasi un mezzo miracolo. Ci abbiamo creduto e ce lo siamo meritato", ha detto. Sulle voci che lo vorrebbero nel mirio della Juve per sostituire Allegri: "Contatti? Sì, cinque anni fa...".