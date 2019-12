Bologna, Mihajlovic: "La battaglia sta andando bene"

Sinisa Mihajlovic è riuscito a presenziare alla festa di Natale del Bologna, pronunciando un discorso che ha affrontato il suo percorso per combattere la leucemia ma anche aspetti sportivi legati ai rossoblù: "La battaglia sta andando bene, cercavo di trovare la forza anche negli altri. Pensiamo che la famiglia sia una cosa scontata, non le diamo peso ma quando ti ritrovi in una situazione come la mia capisci che avere una famiglia solida è fondamentale".