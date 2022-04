Bologna, Mihajlovic ha videochiamato la squadra dall'ospedale

LA VICINANZA

Il tecnico serbo ha voluto spiegare la situazione in prima persona ai giocatori assenti per via delle nazionali il giorno dell'annuncio della sua pausa per le cure

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla sua squadra alla ripresa degli allenamenti del Bologna in vista della sfida in casa del Milan. Il tecnico serbo, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola per le cure, ha voluto spiegare in prima persona la situazione anche a quei giocatori che erano assenti per gli impegni con le nazionali. Per farlo si è collegato in videochiamata a cui hanno partecipato tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico oltre ai giocatori.

Mihajlovic ha voluto spiegare in prima persona la situazione e le tappe future nel percorso di cure che dovrà affrontare che lo terranno lontano dalla panchina per qualche settimana.

L'incontro, come riportato, si è svolto in un clima sereno e positivo, con il tecnico del Bologna che ha cercato di rassicurare tutti ottenendo in cambio la promessa di massimo impegno in campo nonostante la sua assenza a bordocampo.