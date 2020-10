Bologna, Mihajlovic alza la voce: "Il VAR? Si mettano d'accordo su come usarlo"

QUI BOLOGNA

Dopo la vittoria contro il Cagliari, Mihajlovic è contento del risultato, ma non risparmia una stoccata al VAR. "Sono soddisfatto - ha spiegato il tecnico del Bologna -. Eravamo superiori al Cagliari e siamo andati in svantaggio, ma poi abbiamo giocato, tirato, creato e abbiamo vinto. Bisogna continuare a giocare così, mantenendo i nostri principi di gioco". "Il secondo gol del Cagliari? Non riesco a capire quando il VAR interviene e quando non interviene - ha attaccato -. Si devono mettere d'accordo". Getty Images

"A Roma ci annullano un gol su un presunto fallo di Schouten tramite il VAR. Qui lo stesso fallo su Palacio nessuno chiama niente, nessuno dice niente. Anzi, questo fallo era peggio di quello di Schouten - ha proseguito Sinisa -. Su questi casi il VAR non deve intervenire perché l'arbitro ha discrezionalità e invece interviene. In altri casi invece dovrebbe intervenire e non interviene".

Poi ancora qualche considerazione sul match. A partire dagli attaccanti che hanno deciso il match con i loro gol. "Barrow e Soriano sono due giocatori di qualità - ha spiegato Mihajlovic -. Se loro e altri fanno la partita all'altezza facciamo bene. Se i calciatori di qualità non fanno una gara all'altezza andiamo in difficoltà". "Potevamo segnare di più in quest'avvio di stagione - ha aggiunto -. Sono contento che Barrow si sia sbloccato, sono contento di Soriano. Anche Orsolini oggi ha fatto una bella partita, è stato concentrato dopo un primo tempo di alti e bassi. Abbiamo fatto bene".

"Barrow è giovane e ha qualità. Io lo vedo sulla sinistra, può fare la differenza rientrando al centro - ha continuato il tecnico del Bologna -. E' un giocatore che fa la differenza se parte largo a sinistra perché è forte nell'uno contro uno e tecnicamente". "Il gol ce l'ha, se sta bene. Anche lui ha mano rotta ed è condizionato da quel punto di vista - ha aggiunto -. Mi piacerebbe vederlo più cattivo, ma capisco il fatto che è condizionato. Speriamo che continui a far gol".

"Io provo a vincere ogni partita - ha proseguito Mihajlovic -. A fine primo tempo abbiamo cambiato un po' il modo di pressare perché eravamo in difficoltà sulla fascia di Hickey e siamo scalati". "Svanberg? Sta facendo bene, anche se oggi mi è piaciuto un po' meno rispetto alle altre volte - ha concluso il tecnico del Bologna -. Con la sua fisicità non dovrebbe perdere tanti palloni contro una squadra di piccolini come il Cagliari. Nella ripresa è calato e ho messo Dominguez".