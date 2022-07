Bologna, Joisp Ilicic è il mancino che serve al gioco di Mihajlovic

LA TRATTATIVA

L'attaccante è regolarmente presente a Zingonia per il ritiro con la Dea, ma le trattative continuano

Josip Ilicic al Bologna si può fare. Secondo La Gazzetta dello Sport, il trequartista sloveno sarebbe allettato dall'idea di lavorare con Sinisa Mihajlovic, ma serve sistemare determinati incastri. Quello più importante è l'ingaggio perché il giocatore, nonostante sia in scadenza tra un anno, non vorrebbe rinunciare ai 2,2 milioni di euro che percepisce attualmente dall'Atalanta. I rossoblù al momento sono fermi alla proposta di un milione a stagione. Sartori è in costante contatto con l'agente del calciatore e l'idea del neo responsabile rossoblù è quella di avere il giocatore in prestito secco e ricevere uno "sconto" alla voce emolumenti restanti per un'annata ancora. L'affare è possibile, ma i tempi non saranno brevi.

Mezzo Bologna parte oggi, ma se Joey Saputo vorrà agguantare quello che è il suo primo obiettivo, e cioè il raggiungimento dei 52 punti in classifica, ecco che dovrà mettere nelle condizioni sia Giovanni Sartori che Marco Di Vaio di regalare a Sinisa Mihajlovic (che seguirà almeno questi primi giorni di preparazione in dad) i rinforzi richiesti. Proprio Josip Ilicic secondo l'allenatore rossoblù può essere un ulteriore elemento - dopo la conferma di Arnautovic - che aiuterà il Bologna ad alzare l'asticella delle proprie ambizioni. L'affare è fortemente voluto dal responsabile dell’area tecnica, in ottimi rapporti con Percassi, e sembrerebbe che anche all'attaccante mancino non dispiacerebbe vestire la maglia dei bolognesi. Ilicic intanto si è aggregato regolarmente al raduno dell'Atalanta, ma Sartori continua monitorare la situazione in attesa che la formula giusta sblocchi la trattativa.