Bologna, Italiano ritrova l'Aston Villa: "Abbiamo le carte in regola per passare il primo turno"

Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia del debutto in Europa League contro l'Aston Villa. "Lo scorso anno in Champions abbiamo rispettato troppo gli avversari, quando abbiamo capito ritmi e intensità abbiamo fatto punti e qualche partita potevamo portarla a casa. Abbiamo mostrato le nostre capacità. Il sorteggio di Champions non fu fortunato, in questo di Europa League ci sono tre o quattro squadre di livello ma abbiamo le carte in regola per passare il primo turno", ha aggiunto.