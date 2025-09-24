Logo SportMediaset
VERSO ASTON VILLA-BOLOGNA

Bologna, Italiano ritrova l'Aston Villa: "Abbiamo le carte in regola per passare il primo turno"

Il tecnico rossoblù: "L'anno scorso in Champions abbiamo rispettato troppo gli avversari"

24 Set 2025 - 19:38
© Getty Images

© Getty Images

"Dobbiamo cercare di iniziare con il piede giusto, fare più punti e superare quest'anno il primo turno. Sappiamo quello che ci aspetta, incontriamo una squadra forte in un ambiente caldissimo. Obiettivo è superare il primo turno per poi arrivare nei mesi che contano, a marzo a giocarsi il tutto per tutto".

Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia del debutto in Europa League contro l'Aston Villa. "Lo scorso anno in Champions abbiamo rispettato troppo gli avversari, quando abbiamo capito ritmi e intensità abbiamo fatto punti e qualche partita potevamo portarla a casa. Abbiamo mostrato le nostre capacità. Il sorteggio di Champions non fu fortunato, in questo di Europa League ci sono tre o quattro squadre di livello ma abbiamo le carte in regola per passare il primo turno", ha aggiunto.

"Rispetto alla prima gara di Roma abbiamo aggiunto più qualità nel palleggio. Piano piano questi meccanismi miglioreranno. Abbiamo margini ma dobbiamo accelerare. Inizia un tour de force importante ma nel momento in cui sei in queste competizioni ti devi presentare nel migliore dei modi. Personalità e qualità: sono queste le due parole chiave che dovranno contraddistinguerci domani sera", ha concluso.

bologna
europa league
italiano

