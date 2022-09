Bologna, ecco Thiago Motta: "Qui per la storia del club. Voglio un gioco offensivo"

LA PRESENTAZIONE

Il nuovo allenatore rossoblù si presenta: "Gli attaccanti saranno i primi difensori"

Sabato contro l'Empoli sulla panchina del Bologna ci sarà un nuovo allenatore dopo l'era Mihajlovic. Thiago Motta, dopo aver visto dalla tribuna i suoi ragazzi battere la Fiorentina, si è presentato come nuovo tecnico rossoblù: "Ho scelto questa avventura per il blasone della società e la storia di questa squadra, ma anche perché penso che la squadra sia molto forte".

Thiago Motta ha preso le redini del Bologna con le idee chiare: "Non ero mai stato qui, ho visto le infrastrutture che abbiamo e penso che ci sia tutto per fare molto bene. Ho già in mente come vorrei che giocasse il mio Bologna, proveremo a farlo sul campo già contro l'Empoli ma vedrete le novità sul campo durante le partite".

L'idea è comunque quella di un calcio offensivo: "Arnautovic è un grandissimo giocatore e mi aspetto tanto da lui. Mi piacciono le squadre che aggrediscono l'avversario appena persa la palla, ma gli attaccanti devono essere i nostri primi difensori".