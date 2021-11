"20 anni insieme": il Bologna celebra un anniversario speciale  

Il Bologna festeggia un sodalizio speciale, tra i più longevi nel panorama calcistico italiano ed estero. È quello con Macron, brand italiano leader a livello internazionale nel settore del teamwear. Per festeggiare questo speciale anniversario Macron ha realizzato “20 Years Together”, un docufilm tra lo storico, il descrittivo e il tecnico: immagini d’archivio e attuali rivisitate attraverso le testimonianze di chi ha ideato e disegnato alcune delle maglie più significative degli ultimi 20 anni, come di chi le ha indossate e di chi, ogni giorno, le cura, ripiega e prepara per i giocatori. Voce narrante d’eccezione, quella di un tifoso che ha il rossoblù e la maglia del Bologna nel cuore, Luca Carboni.