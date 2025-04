Bologna Sos infortuni, contro l'Inter in 9 in dubbio: chi non ce la fa e chi potrebbe recuperare

Sempre per quanto riguarda la retroguardia, Jhon Lucumi ha accusato un problema fisico durante il match con l'Atalanta e dovrà essere valutato. A centrocampo le assenze non sono di meno, a partire da Lewis Ferguson: lo scozzese ha subito una lesione di lieve entità al retto femorale destro e il suo rientro è previsto, come per Skorupski, nel match contro l'Udinese a fine aprile. Problemi fisici che coinvolgono anche gli attaccanti di Italiano: Santiago Castro a Bergamo non è nemmeno entrato, dopo due partite in cui non era partito titolare per una botta al piede. La presenza dell'argentino contro i nerazzurri è tutt'altro che scontata. Poi ci sono i casi Jens Odgaard e Dalling: il primo, ex Inter tra l'altro, ha accusato un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Dallinga invece ha giocato titolare nell'ultima partita: l'olandese però da mesi soffrirebbe di pubalgia.