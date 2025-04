Sono ripresi oggi gli allenamenti del Bologna in preparazione alla sfida contro l'Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì alle 21 al 'Dall'Ara': corsa e palestra per i più impiegati contro l'Inter, partitella per gli altri. Lukasz Skorupski e Davide Calabria si sono allenati regolarmente in gruppo. Seduta differenziata per Nicolò Casale e Lewis Ferguson.