Bologna, rabbia Sabatini: "Tuffetto di Lautaro e nel finale c'è fallo su Palacio"

BOLOGNA

Il ds del Bologna Walter Sabatini non riesce a nascondere la rabbia dopo la sconfitta contro l'Inter: "Abbiano perso una partita che non dovevamo perdere. A due minuti dalla fine c'era un fallo evidente su Palacio, fuori dall'area ma evidente, me lo prendo ugualmente perché ci porta alla fine della partita. Poi ho visto che Lautaro Martinez ha guadagnato in scaltrezza. Quel rigore è risibile perché trattiene la gamba, per me è un tuffetto".

"Palacio non si è lamentato troppo? Noi noi siamo una squadra di guitti e di teatranti, Palacio è un professionista esemplare - ha proseguito Sabatini - Mi è spiaciuto, ho visto una grande partita con ottimi contenuti tecnici da entrambe le squadre". L'ultima critica è per Antonio Conte: "Lo rispetto molto, è uno dei miei modelli, ma ha delegittimato il nostro gol parlando di autorete. A me sembra una grande azione, come si fa a definirlo autogol? E' un'azione armonica, portata avanti con coraggio".







Vedi anche inter Serie A, Bologna-Inter 1-2: Lukaku firma la rimonta al Dall'Ara