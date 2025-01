Bologna, Orsolini: "Spalletti? Non voglio mettere in difficoltà nessuno"

"Mettere in difficoltà il ct Spalletti? Non voglio mettere in difficoltà nessuno. Conto di fare quello che ho sempre fatto, aiutare e mettermi sempre più al servizio della squadra e fare assistenza, ho fatto fare gol a Castro e ho segnato anche io, devo continuare così con queste prestazioni perchè aiutano la squadra, smuovono la classifica e portano avanti i nostri obiettivi". Così l'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, a Dazn, dopo la vittoria sul Monza.