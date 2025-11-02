Bologna, Niccolini: "Grande vittoria su un campo difficile"

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, ha analizzato la vittoria del Bologna col Parma ai microfoni di Sky Sport. "Andare sotto così dopo venti secondi non è facile e siamo stati bravi, non ci siamo mai disuniti avendo anche delle buone occasioni prima della loro espulsione - ha spiegato -. Abbiamo vinto su un campo difficile, giocando una grandissima partita". "Questo è un gruppo che lavora sempre forte e ha dato massima disponibilità fin dal primo giorno già dall'anno scorso - ha aggiunto -. I nuovi si stanno integrando al meglio e sul campo si vede, pur cambiando 5-6 giocatori i risultati arrivano lo stesso". Poi qualche considerazione sulla classifica e su alcuni singoli. "Il telaio dell'anno scorso c'era, questo è un gruppo che lavora a testa bassa anche nei momenti di difficoltà e in campo si vedono i risultati - ha spiegato -. Heggem è arrivato dopo gli altri però si è messo subito a disposizione, si allena forte e sta imparando anche l'italiano: è un ragazzo con qualità importanti. Castro è un giocatore forte, giovane. A volte non sa ancora leggere i momenti della partita ma oggi ha fatto una grande prestazione, sta crescendo".