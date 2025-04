Dan Ndoye inizia la sua intervista da migliore in campo con un pensiero per i tifosi che da mesi ormai affollano gli spalti del Dall'Ara: "Sempre speciale giocare qui. I tifosi ci stanno vicini e ci danno una carica pazzesca". Poi un commento al grande gol che ha deciso il pareggio finale: "Ho sentito che la palla arrivava bene ma era leggermente indietro: l'unico modo per colpirla era provarci di tacco e l'ho fatto. È andata bene e sono molto contento"