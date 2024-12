Bologna, Miranda: "Pobega e Castro abbattuti"

“E’ stata una partita strana, siamo stati sfortunati visto anche l’espulsione e come abbiamo subito i gol. Dobbiamo continuare a lavorare con l’umiltà di cui ha parlato il mister per il girone di ritorno che sarà altrettanto difficile”. Queste le parole di Juan Miranda in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Verona. Il difensore, parlando di Castro e dell'autogol, ha aggiunto: "Era arrabbiato come tutti e avendo fatto autogol si sentiva particolarmente in colpa verso la squadra. Santi è molto giovane e devo continuare a lavorare come sta facendo perché sta dando tanto al Bologna. Pobega era molto abbattuto, lasciare la squadra in dieci è sempre qualcosa che fa dispiacere. Io non ho visto l'episodio e non posso giudicare, lui dice che non era rosso. Ora deve continuare a lavorare".