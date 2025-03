Bologna, Italiano: "La squadra ha risposto presente"

Il Bologna ha ottenuto tre punti in casa dell'Hellas Verona: "Dovevamo dare qualche risposta fuori casa e oggi la squadra lo ha fatto. Abbiamo interpretato bene la gara - ha commentato Italiano a DAZN -, concedendo poche ripartenze al Verona e sfruttando le occasioni. Speravamo di averne di più, ma siamo stati concreti e abbiamo gestito bene". Qualche sofferenza di troppo nel finale nonostante il vantaggio e la superiorità numerica: "Siamo ripartiti cercando di controllare la palla per gestire noi il ritmo. Siamo tornati ai livelli delle trasferte di Roma e Torino e non abbiamo mai permesso al Verona di farci male nonostante i nostri errori".