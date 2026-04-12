Bologna, Italiano fa fuori Ravaglia. Di Vaio: "Turnover in porta, come sempre"

12 Apr 2026 - 18:01

La scelta di Pessina è stata presa come normale turnover, come prima quando c'era anche Skorupski. Non è per quello che è successo giovedì: Ravaglia è stato dispiaciuto come tutti, ma sappiamo quanto sia difficile stare tra i pali. Sappiamo che si allena benissimo, è un ragazzo di Bologna e si è fatto trovare pronto. Nella vita di un calciatore capitano le giornate storte, quando tornerà in campo giovedì prossimo farà una grande gara, lui ci tiene particolarmente alla sua società". Così Marco Di Vaio prima del match tra Bologna e Lecce.

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