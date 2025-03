Bologna, Italiano: "Dispiace per Motta, ci saranno altri momenti per dimostrare il suo valore"

Vincenzo Italiano sa cosa significhi dover dire addio alla propria squadra a stagione in corso e per questo motivo ha voluto esprimere la vicinanza nei confronti del collega Thiago Motta dopo l'esonero subito dalla Juventus: "Mi dispiace perché è un collega, sempre sgradevole mollare un lavoro che è iniziato, sono aspetti che sappiamo tutti, ci saranno altri momenti in cui si può dimostrare il valore come ha fatto qui a Bologna - ha spiegato Italiano durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Venezia -. I tuoi calciatori in primis ti lanciano informazioni, ti danno spunti per dare e togliere qualcosina, poi ci sono anche gli avversari che ti permettono di modificare. Questo episodio della musica... loro sono abituati, io non lo ero, abbiamo trovato la quadra e capisco cosa intendono, ognuno trova la sua energia attraverso l'unire quel suono. Ora mi sono accodato, se non trovo la musica l'accendo io".