Kean out, ma presente con gli infortunati a Bologna per stare col gruppo dopo la morte di Commisso

I problemi alla caviglia non danno pace a Moise Kean, che non è stato convocato per la sfida in casa del Bologna nonostante nelle ore precedenti sembrava potesse recuperare almeno per la panchina. L'attaccante 25enne, 5 reti in 19 presenze in Serie A, salterà la seconda gara del suo campionato dopo quella in casa del Genoa.
L'obiettivo di Vanoli è quello di ritrovare il suo bomber in vista della sfida contro il Cagliari di sabato 24 gennaio, la prima partita casalinga al Franchi dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso. A proposito di questo, Kean come gli altri infortunati Dzeko e Kouame e il nuovo acquisto Harrison, saranno comunque presenti al Dall'Ara per la sfida all'ex allenatore viola Vincenzo Italiano.
Una presenza giustificata dalla volontà di fare gruppo e restare uniti in seguito alla morte di Commisso, per un pomeriggio toccante che vedrà la Fiorentina entrare in campo per il riscaldamento con una speciale maglia in suo onore e poi giocare con il lutto al braccio.