Bojinov riparte da Pescara: i vecchi bomber non tramontano mai

IL GOL NON HA ETÀ

di

Carlo Landoni

Ve lo ricordate Valeri Bojinov? Non siamo ancora ai livelli del mitico sir Stanley Matthews che tra Stock City e Blackpool smise di giocare e segnare a 50 anni suonati. Ma per la serie bomber vecchio non perde il vizio.. di far gol, per la serie toglietegli tutto tranne il gol... ecco il bulgaro ultimo di questa speciale lista. L'ex punta di Juventus e Fiorentina a quasi 34 anni, dopo aver girovagato tra Serbia, Svizzera, Croazia e Bulgaria, ricomincia dall'Italia. Ha scelto dopo lunga riflessione il Pescara, decidendo di ripartire a segnare sui campi dalla Serie B. Bojinov, Tavano, Big Mac e... bomber vecchio non perde il vizio

































Dal nuovo idolo dell'Adriatico al vecchio re del Castellani di Empoli. Ciccio Tavano, miglior marcatore della storia del club toscano con i suoi 120 gol e un passato in Champions League con il Valencia, non smette di far gol. A quasi 41 anni continua a fare il bomber in Serie C. In coppia con un altro quasi 41enne come Big Mac Maccarone, sbocciato nel Milan, cresciuto nell'Empoli, passato al Middlesbrough per giocare pure con Siena, Palermo e Sampdoria. Una coppia gol di vecchietti terribili che sta trascinando la Carrarese in zona play off.

Dal Brescia con compagno d'eccezione il Divin Codino Roberto Baggio ieri, alla Feralpi Salò oggi. Ha scelto la provincia e la Serie C anche l'Airone Caracciolo pur di continure, a 38 anni, a buttarla dentro.

Detto di Cacia col Piacenza e di Granoche con la Triestina, entrambi ultra trentenni, è impossibile dimenticarsi del Tanque Denis: dal Napoli, passando poi per l'Atalanta, per le sue migliori stagioni in Serie A. A chi segnò la sua prima tripletta italiana? Alla Reggina, che oggi in Serie C a 38 anni sta trascinando verso la promozione.

Per la serie vecchi a chi? Da Bojinov a Denis, bomber ai tempi della A, sempre bomber pure in provincia e in là con gli anni: ecco lo squadrone degli attaccanti che non tramonta mai...

