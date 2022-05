Berlusconi sui social: "Il Monza non è in vendita"

"La notizia della vendita del Monza per l'acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è in vendita. Adesso c'è bisogno della massima concentrazione per la finalissima di domenica sera". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha voluto smentire sui social le notizie che vedrebbero un suo ritorno nelle quote societarie del Milan.