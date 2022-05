Playoff Serie B: il Monza non ‘vede’ ancora la promozione, 2-1 al Pisa

SERIE B FINALE PLAYOFF

Nella finale di andata Dany Mota Carvalho e Gytkjaer sembrano consentire a Stroppa di potere mettere una piccola ipoteca sulla Serie A, ma Berra riapre la situazione in pieno recupero

Il primo round della finale dei playoff di Serie B va al Monza, che però ancora non ipoteca la sua prima promozione storica in Serie A dopo il 2-1 al Pisa all’U-Power Stadium. Vantaggio brianzolo al 9’ grazie al triangolo chiuso da Dany Mota Carvalho. I toscani sfiorano il pari, ma crollano al 73’ sul tap-in vincente di Gytkjaer. Tuttavia, ci pensa Berra a riaprire tutto al 93’ in vista del ritorno all’Arena Garibaldi che si terrà domenica sera. Serie B, playoff: le foto della prima finale tra Monza e Pisa





















Chi sarà la terza (e ultima) squadra promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese? La risposta a questa domanda arriverà ufficialmente domenica sera, all’incirca verso le 22.30 o 23. In attesa di questo spasmodico countdown, il match di andata ci dice che ora è il Monza a essere leggermente favorito dopo il 2-1 in casa contro il Pisa. Tra tre giorni, appunto, ci sarà il ritorno della finale dei playoff di Serie B, ma per gli uomini di D’Angelo nulla è ancora perso grazie alla rete in extremis che ha riaperto una situazione che sembrava già essere chiusa nel penultimo minuto di recupero.

Brianzoli in vantaggio già al 9’: Dany Mota Carvalho avvia l’azione e scambia con Ciurria che gli serve una palla di ritorno perfetta per la puntata in controtempo dell’attaccante portoghese che prende il tempo a Nicolas. Faticano i toscani a reagire anche se, al 22’, Beruatto manda fuori giri Caldirola con una finta e va al cross verso il centro per il colpo di testa alto di Marin. È comunque un colpo di testa in mischia di Caldirola, deviato da Leverbe (che rischia l’autogol), che per poco non porta al 2-0 alla mezz’ora. Lucca non inquadra lo specchio della porta e un primo tempo di incredibile intensità si chiude così sull’1-0. La percussione centrale dello stesso centravanti nerazzurro vede poi una sua conclusione sul primo palo respinta da Di Gregorio a inizio ripresa. Il suo omologo Nicolas, poco dopo, compie un’autentica prodezza su Barberis. Dopo il palo clamoroso colpito da Sibilli, che poteva valere l’1-1, ecco arrivare la beffa per gli ospiti al 73’. Lancio lungo di Marrone per D’Alessandro, cross verso il centro schiacciato da Mota Carvalho; Nicolas si supera ma non può niente sul tap-in vincente del danese Gytkjaer. Tutto già deciso, allora? No. Perché, proprio al 93’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Berra prende il tempo alla difesa del Monza e gira il pallone alle spalle di Di Gregorio. Sarà un ritorno intenso a Pisa tra 72 ore.