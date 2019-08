"Sono contento, il Milan è la squadra perfetta per imparare ancora di più e lavorare bene. Ero in Coppa d'Africa, ma quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato troppo". Queste le parole di Ismael Bennacer nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo centrocampista del Milan. "Il mio ruolo preferito è playmaker davanti alla difesa, ma gioco dove vuole il mister senza problemi", ha aggiunto il giocatore algerino prelevato dall'Empoli. "Il Milan ha avuto grandi campioni e io devo fare il massimo per avvicinarmi il più possibile a loro", ha dichiarato sempre Bannacer. Su cosa gli ha chiesto il nuovo allenatore Marco Giampaolo, il centrocampista maghrebino ha detto: "Mi ha chiesto di venire e questo è già tanto per me. Io lo adoro, darò il massimo". Infine sulla Coppa d'Africa, in cui è stato nominato miglior giocatore del torneo. "Ho fatto tanta esperienza, quindi ho fatto uno step ulteriore, ma non ho ancora fatto niente di grande", ha dichiarato.