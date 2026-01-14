Logo SportMediaset

Calcio

Benfica, Mourinho: "Sudakov criticato? Non si può crocifiggere, viene da un Paese in guerra"

14 Gen 2026 - 16:03
© Getty Images

© Getty Images

La guerra in Ucraina diventa tema del giorno nel calcio portoghese. Nel prepartita di Porto-Benfica, in programma questa sera per i quarti di finale della Coppa del Portogallo, l'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha difeso l'ucraino Heorhiy Sudakov dall'accusa di scarsa forma fisica e di essere uno dei responsabili della pesante sconfitta (3-1) contro il Braga nella semifinale della Coppa della Lega di mercoledì scorso.

"Viene dal campionato di un'Ucraina che vive una fase che voi conoscete bene", ha detto Mourinho ai giornalisti. "Posso solo immaginare - ha spiegato - le enormi difficoltà degli allenamenti e non voglio nemmeno pensare cosa sia avere una persona, nel suo caso varie, che amo e che si trova in un contesto di guerra in cui non si sa quale sarà il suo ultimo giorno di vita, se le ho parlato per l'ultima volta. Sudakov è criticato, ma ha il mio sostegno. Non posso crocifiggerlo per una situazione che ha delle attenuanti". 

