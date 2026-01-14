Benfica, Mourinho: "Sudakov criticato? Non si può crocifiggere, viene da un Paese in guerra"

"Viene dal campionato di un'Ucraina che vive una fase che voi conoscete bene", ha detto Mourinho ai giornalisti. "Posso solo immaginare - ha spiegato - le enormi difficoltà degli allenamenti e non voglio nemmeno pensare cosa sia avere una persona, nel suo caso varie, che amo e che si trova in un contesto di guerra in cui non si sa quale sarà il suo ultimo giorno di vita, se le ho parlato per l'ultima volta. Sudakov è criticato, ma ha il mio sostegno. Non posso crocifiggerlo per una situazione che ha delle attenuanti".