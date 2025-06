Beckham fotografato su un letto d'ospedale: colpa di un infortunio di 22 anni fa

A pochi giorni dalla sfida che metterà di fronte il suo Inter Miami al Psg, David Beckham è sotto i ferri. Il 50enne, rivela il Sun, ha pensato bene di farsi operare per una frattura al polso risalente a 22 anni fa mentre era in campo nel match amichevole tra Inghilterra e Sudafrica. L'operazione è stata necessaria a causa dei forti dolori accusati nell'ultimo periodo, dato che un perno usato ai tempi come rinforzo si era invece conficcato nell'avambraccio. L'operazione è andata a buon fine.