Mondiale club, Tacchinardi: "Col City errori clamorosi, col Real capiremo Juve"

"Tudor ha cercato di sdrammatizzare il più possibile il ko di ieri: quando prendi così tanti gol e potevano essere anche di più, un risultato del genere può lasciare delle scorie. Tudor deve valutare questa sconfitta a 360 gradi e sono sicuro che lo farà. Soprattutto dovrà valutare questa squadra che, a livello difensivo, come si era visto già a Venezia all'ultima giornata di campionato, sta facendo terribilmente fatica. Ieri si sono visti errori individuali clamorosi, incredibili, anche a difesa schierata. In vista della prossima stagione, ormai dietro l'angolo, bisogna limarli e correggerli". Così Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, commentando con la redazione sport del Gr1 il 5-2 subito dalla Juve nel match con il Manchester City, valido per il Mondiale per club. "La società dovrà lavorare e concentrarsi su chi può rimanere in rosa nella prossima stagione e chi no - prosegue Tacchinardi - ieri abbiamo visto dei giocatori in enorme difficoltà. Bisognerà valutare Kelly: è costato tantissimo e onestamente difende poco. Ora ci sarà il ritorno di Bremer, ma Tudor ha bisogno di un'altra aggiunta importante in difesa. Come ha bisogno di un grande centrocampista per completare una buona base di partenza con Thuram, Locatelli e McKennie. La prima cosa da fare, però è cercare un bel difensore solido e fisico, come Lucumí del Bologna". Ora per la Juve l'ottavo di finale contro il Real Madrid: "La manifestazione comincia a essere interessante e entusiasmante dagli ottavi di finale - afferma Tacchinardi - La Juve affronterà un Real Madrid forte, che ha un nuovo allenatore molto bravo come Xabi Alonso. Non bisognava esaltarsi dopo le prime due partite, anche se comunque c'è da dire che la Juve ha preso seriamente l'impegno. Ha giocato un buon calcio, con un Yildiz in grande crescita: anche ieri ha dato una palla a Vlahovic di un'altra categoria. Tra le note positive c'è certamente Yildiz che pian piano si sta prendendo in mano la Juve. Adesso viene il bello con il Real, col City la squadra non era al completo. Vedremo la Juve di che pasta è fatta. È un bel test per capire a che livello è la squadra di Tudor".