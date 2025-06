Livigno: torna il grande calcio con il ritiro della Cremonese

Arrivo previsto sabato 26 luglio a Livigno, località che in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, assegnerà ben 26 titoli a Cinque Cerchi, tra le discipline dello Snowboard e del Freestyle. Il ritiro della Cremonese continuerà fino a lunedì 4 agosto, alternando le sedute in campo a quelle in palestra, in entrambi i casi previste nelle moderne strutture di AQ1816, fiore all’occhiello della proposta sportivo-turistica della località, sede di Casa Italia durante i Giochi e vera e propria seconda casa per centinaia di grandi campioni internazionali. Un prestigioso elenco a cui, adesso, si uniranno anche i calciatori della Cremonese, che, assieme a tutti i tifosi, potranno apprezzare tutto quello che la località ha da offrire, in termini di experience e di attività rigeneranti: passeggiate panoramiche in alta quota e nella via dello shopping nel centro del paese, godendo della dolce vita livignasca.