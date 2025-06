Caso play out, la Salernitana fa ricorso al Tar del Lazio e chiede la riammissione in Serie B

La Salernitana non ci sta e, dopo essere retrocessa in Serie C in seguito alla sconfitta con la Sampdoria, ha fatto ricorso al Tar del Lazio per chiedere la riammissione in Serie B. Il club di Danilo Iervolino ha deciso di appellarsi alla giustizia ordinaria dopo che quella sportiva aveva respinto ogni possibilità di portare a ventuno le squadre partecipanti al prossimo campionato cadetto e di fatto rendendo vana la disputa dei play out.