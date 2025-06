Sassuolo, Vicenza, Verona, Mantova e Arezzo in ritiro in Trentino

Il Sassuolo sarà in ritiro a Ronzone, in Trentino, dall'11 al 28 luglio. Già fissate le prime amichevoli: il 15 luglio alle 17.30 contro il Real Vicenza, in ritiro sempre in Trentino ma a Bedollo dal 19 luglio al 1 agosto; il 23 luglio alle 18 contro il Trento e il 26 luglio triangolare con Sudtirol e Bologna a Bolzano. In Trentino saranno in ritiro anche il Verona, a Folgaria dal 13 al 27 luglio, il Mantova a Mezzana dal 13 al27 luglio e l'Arezzo che svolgerà la preparazione pre campionato a Storo dal 13 al 26 luglio.