Stramaccioni: "Pio Esposito mi ricorda il primo Toni, l'Inter fa bene a confermarlo"

Andrea Stramaccioni crede in Francesco Pio Esposito e lo paragona a un importante big del calcio italiano. L'ex allenatore dell'Inter ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Mi ricorda il primo Luca Toni, quello di Palermo con Guidolin. Per come mette il corpo, per come effettua il primo controllo e per la finta che gli piace tanto con cui ha segnato al River Plate. E poi, mi lasci dire, che carattere. Nei primi cinque minuti ha preso un calcione da Diaz, miglior marcatore del campionato argentino, e un altro da Martinez Quarta. Una sorta di 'benvenuto' alla gara. Non li ha sofferti per nulla. Ha cominciato a picchiare anche lui e alla lunga ha vinto ogni duello - ha spiegato Stramaccioni -. Se sei forte devi stare all’Inter. E Pio lo è. I nerazzurri non hanno un giocatore con le sue caratteristiche oggi, forte fisicamente e abile nel giocare spalle alla porta".