Bastoni: "Studiato da Chiellini e Bonucci, Mondiali un obbligo"

Grande appassionato di basket ("mi piace lo spirito che c'è e il modo in cui sanno vivere anche la sconfitta"), già nelle giovanili dell'Atalanta dimostrava di avere un fisico da difensore e una visione di gioco da play: "Al difensore moderno non devono mai mancare il coraggio e l'intraprendenza di fare qualcosa che possa segnare la partita. È un ruolo difficile, puoi far bene per 89 minuti e al 90' commettere un errore e sembra che hai fatto una partita disastrosa. Il Pallone d'Oro? Non è mai stata un'ambizione, essendo realisti è difficile vincerlo per un difensore. La mia soddisfazione è dare assistenza alla fase offensiva senza dimenticare i compiti difensivi". Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, nell'agosto 2020 riceve la prima convocazione in Nazionale maggiore. L'esordio arriva tre mesi dopo a Firenze, all'età di 21 anni, in occasione del largo successo (4-0) nell'amichevole con l'Estonia. L'estate seguente l'ex Ct Roberto Mancini decide di portarlo all'Europeo, dove gioca titolare la terza gara del girone con il Galles dando il suo contributo al secondo titolo continentale degli Azzurri: "Partire dall'Under 15 e arrivare qui - racconta al microfono della piattaforma OTT della FIGC - è stato un viaggio lungo e tortuoso, in mezzo sono successe tantissime cose. A un ragazzino che sta iniziando adesso consiglierei di non mollare perché anche io ho avuto difficoltà: in Under 16 e Under 17 ci sono stati momenti in cui non giocavo".