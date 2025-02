Coppa Italia, Baroni assolve la Lazio: "È mancato solo il gol per completare l'opera"

"Siamo dispiaciuti perché era una competizione dove contava passare il turno. All'interno della prestazione ci è mancato il gol. Ci dispiace, ma dobbiamo esser sereni, semplicemente dobbiamo cercare la rete con maggior convinzione e fiducia - ha spiegato Baroni ai microfoni di Mediaset -. Sappiamo benissimo qual è stato il nostro percorso. Siamo convinti di giocarcela fino in fondo per come sappiamo fare e dobbiamo farlo per i tifosi, per noi e per come scende in campo la squadra".