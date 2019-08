Il Bari, dopo l'eliminazione rimediata ieri in Coppa Italia ad Avellino riprenderà la preparazione domani (alle 17 all'antistadio), in vista dell'esordio stagionale in serie C, in Sicilia contro il Sicula Leonzio. I pugliesi saranno la squadra da battere nel girone C, costruita per puntare alla promozione diretta dal presidente Luigi De Laurentiis e dal manager Matteo Scala. Frattali (ex Parma), Schiavone (cresciuto nelle giovanili della Juve) e ntenucci (l'ex Spal è un vero lusso per la categoria) nelle mani di Cornacchini: "Il campionato comincia domenica, meno male, vedremo se siamo tosti o meno. Non sono preoccupato":